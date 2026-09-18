Lluvia y viento: nuevo doble alerta meteorológico para este fin de semana

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron un doble alerta de cara a este fin de semana para Bahía Blanca y la región. En ambos casos será color amarillo por tormentas para el domingo entre las 00 y las 12 hs, y por vientos para el domingo entre las 18 y las 24 hs.

Señalaron que "durante el domingo 20 se prevé la ocurrencia de lluvias y tormentas a partir de las 5 am aproximadamente, mejorando progresivamente a partir del mediodía".

En ese sentido, subrayaron que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superadas de manera local".

Por otro lado, durante la noche se prevé la zona sea afectada por vientos del sector oeste rotando hacia el sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. La advertencia del ente incluye a la costa de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y el distrito de Monte Hermoso.