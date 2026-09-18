Malestar de Ritondo por la exclusión de Gisela Caputo durante la visita de Milei

El jefe de diputados nacionales del Pro y titular de ese partido en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, publicó un sugestivo posteo en sus redes sociales durante la visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca.

Mientras avanzan las negociaciones entre el partido amarillo y La Libertad Avanza de cara a una nueva alianza en 2027, asoma un posible foco de tensión entre ambas partes en el Congreso nacional.

Fuentes del Pro indicaron que, al ser excluida de las reuniones de este viernes la presidenta del Concejo Deliberante bahiense, la ritondista Gisela Caputo, el diputado sumó un motivo de desencuentro con el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, organizador de las reuniones políticas de esta jornada.

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Ritondo sostiene a Caputo y la hizo secretaria de la asamblea del partido amarillo, pero fue apartada de los encuentros políticos con el núcleo duro del gobierno nacional “por un dogma sectario de quienes se creen dueños de Bahía sin serlo” dijeron fuentes del partido amarillo a este diario.

"Gisela Caputo representa el cambio en Bahía Blanca. Tiene experiencia, convicción y el respaldo de un espacio político que confía en su liderazgo para lo que viene", escribió Ritondo.

Esto podría traer cola en los próximos meses tanto en el Senado nacional como en la Cámara baja, señalaron las mismas fuentes.

Caputo es titular del Concejo desde diciembre de 2025 y tiene mandato hasta 2029.