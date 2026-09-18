Milei cantó “Panic Show”, saltó entre la gente y recibió una ovación en Bahía

Javier Milei cerró su visita a Bahía Blanca con una escena que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada. El Presidente se mezcló con la gente que lo esperaba en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, cantó “Panic Show”, de La Renga, y saltó junto a los simpatizantes mientras se escuchaban los gritos de “¡Presidente!”.

El mandatario, que durante la jornada recorrió las instalaciones de Compañía Mega y Louis Dreyfus Company (LDC), se acercó a la multitud que se había concentrado para acompañarlo. En medio del entusiasmo, recibió abrazos, muestras de afecto y saludos de los vecinos que buscaban tocarlo o sacarse una foto.

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“¡Hola a todos! ¡Yo soy el león...!”, cantó Milei, mientras sonaba la canción que identifica a su espacio político. La escena quedó registrada en videos que circularon durante la tarde, con el jefe de Estado saltando y cantando entre la gente.

“¡Presidente! ¡Presidente!”, repitieron los simpatizantes mientras el mandatario avanzaba entre la multitud. Los cánticos también estuvieron dirigidos a Karina Milei, quien acompañó al Presidente durante la visita.

Entre quienes se acercaron a la convocatoria hubo vecinos de Bahía Blanca, Punta Alta y la región, además y miembros de la comunidad venezolana.

Dylan Chaparro, un bahiense de 17 años que votará por primera vez, contó que se acercó principalmente por su apoyo al Presidente.

“Por Milei más que todo, porque yo sé que va a hacer cosas grandes en el país más que todo y que me encanta mucho”, expresó.

El joven aseguró que estaba “muy contento” por su primera experiencia electoral y manifestó su deseo de que Milei visite la ciudad con mayor frecuencia.

“Que venga más seguido, porque a la gente le va a gustar que venga y, como yo, chicos de 17 años, le gusta cómo es y cómo se presenta”, señaló.

Walter, presidente de una sociedad de fomento de Punta Alta, llegó junto a su pareja para acompañar al mandatario.

“La situación no es fácil, no es fácil”, reconoció al referirse al presente económico.

Sin embargo, sostuvo que Milei fue sincero desde el comienzo de su gestión.

“Dijo que iba a ser difícil, dijo que no sabía si le iba a alcanzar el tiempo de su mandato para poder enderezar el país. Pero bueno, estamos de a poquito avanzando”, apuntó.

También se acercó Olymar Pernía, vecina de Bahía Blanca de origen venezolano, junto a su familia y miembros de la comunidad de ese país. Su hijo Matías, de 9 años, se mostró como uno de los pequeños simpatizantes del Presidente.

“Nosotros vemos mucho programa de política y, bueno, con la situación de Venezuela obviamente estábamos muy pendientes de lo que pasa acá”, contó Olymar.

Sobre su vida en la ciudad, expresó: “Nuestro segundo hogar. Es nuestro hogar ahora. Amamos Bahía, amamos Bahía”, aseveró.

La jornada presidencial había comenzado en el sector portuario de Galván.

Milei visitó Compañía Mega, donde se interiorizó sobre los planes de ampliación de la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural, y luego se trasladó a LDC para conocer detalles de proyectos vinculados con el procesamiento de granos y derivados cárnicos.

El cierre, sin embargo, tuvo un tono diferente al de la agenda empresarial. Entre música, cánticos y muestras de afecto, el Presidente se mezcló con sus seguidores y protagonizó una escena que sintetizó el clima de entusiasmo de quienes se acercaron a acompañarlo.

Por otra parte, a la altura de Colón y Vieytes, enfrente de la estación de servicio, la gente del Frente de Izquierda y otras organizaciones reclamaron por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Milei, dijimos que te vallas, no que te valles", fue una de las pancartas del reclamo de un numeroso grupo de personas que se juntaron para cantar y reclamar contra el presidente Milei.