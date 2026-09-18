Milei cerró su visita a Bahía Blanca en medio de la arenga de sus militantes

El presidente Javier Milei finalizó su recorrida de este viernes por Bahía Blanca con una arenga hacia los militantes que lo fueron a vitorear a la salida del hotel de la primera cuadra de calle Saavedra, donde se alojó por algunas horas.

Cientos de personas de distintas edades, en medio de un estricto operativo de seguridad, se acercaron esta tarde con banderas pancartas y al grito característico de "Viva la libertad, carajo" que popularizó el primer mandatario. También, durante la espera, cantaron el Himno Nacional. Había gente de nuestro distrito, Punta Alta, Laprida y Tres Arroyos, entre otras localidades de la región.

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Entre los dirigentes locales se vio al diputado provincial Oscar Liberman, así como los concejales Felipe Ferrández, Mauro Reyes, Franca Grippo, Fernando Compagnoni y Marité Gonard.

Milei llegó poco antes de las 11 al aeropuerto Comandante Espora y de allí partió a visitar empresas del sector industrial como Compañía Mega y Louis Dreyfus, además de conocer el sitio donde se radicará una planta de fertilizantes a cargo de Pampa Energía.

A nuestra ciudad vino, entre otros, con su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y el empresario Marcelo Mindlin, titular de Pampa.

Sobre las 18, emprendió el regreso a Buenos Aires.