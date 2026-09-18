Operativos de prevención en el marco de los festejos por el Día de la Primavera en Bahía

Con controles de tránsito y acciones de concientización vial y coordinado por el Centro de Monitoreo con las diferentes áreas municipales, el Municipio desplegará a partir de esta jornada, y hasta el próximo lunes 21 inclusive, un amplio operativo de prevención con motivo de los festejos por el Día de la Primavera en Bahía Blanca.

El director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, mencionó que “el área de Juventud y Participación Ciudadana, junto a la Asociación Bahiense Familiares de Estrella (ABFE), estará a cargo de la tarea de concientización”.

“Además habrá diferentes operativos en los paseos públicos y también tendremos agentes controlando los distintos puntos nocturnos”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto la directora de Tránsito, Mercedes Azpeitia, indicó que “nuestro objetivo es preservar la tranquilidad y que todos puedan disfrutar durante todo el fin de semana, tanto de día como de noche, en los lugares más concurridos de nuestra ciudad, en los espacios públicos y lugares gastronómicos”.

Asimismo aseveró que “los operativos van a ser dinámicos y estáticos. Vamos a hacer controles tanto en los lugares fijos, así como en ferias, parques, para poder festejar tranquilos, para que la familia pueda festejar y volver a sus casas con absoluta normalidad”.

Participaron de la conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Monitoreo el director de Juventud, Juan Dellerba, y representantes de ABFE.