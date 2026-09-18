El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 19 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será a templado con soleados. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido con nubosidad en paulatino aumento. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será templada y ventosa con nubosidad variable, se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.