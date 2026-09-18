Ferroexpreso: repararán un paso a nivel y habrá desvíos de tránsito desde el martes

Entre el martes 22 y el viernes 25 de este mes se realizarán trabajos de reparación en el paso a nivel ubicado en Don Bosco y avenida Buenos Aires, por lo que el tránsito vehicular se verá afectado durante el desarrollo de las tareas.

Según se informó, los trabajos estarán a cargo de Ferroexpreso Pampeano y obligarán a implementar desvíos provisorios en el sector.

Los vehículos que circulen en sentido ascendente serán desviados desde Don Bosco hacia Adrián Veres, mientras que quienes transiten en sentido descendente deberán tomar Carlos Gardel hasta Adrián Veres.

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Durante las tareas habrá personal de Tránsito de la Municipalidad de Bahía Blanca para coordinar y ordenar la circulación.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la cartelería y las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de prevenir accidentes.