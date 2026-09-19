La Marcha de la Bronca: la izquierda se movilizó contra el gobierno de Milei

La Marcha de la Bronca, convocada por los dirigentes del Frente de Izquierda en contra del gobierno de Javier Milei, se realizó este sábado y reunió a distintos dirigentes políticos, sindicales y organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, la autoconvocatoria comenzó alrededor de las 15.30 en Plaza Congreso, punto de partida. Con el correr de las horas se movilizaron hacia Plaza de Mayo, donde leyeron un discurso oficial encabezado por las autoridades.

La cabecera de la columna estuvo integrada por organismos de derechos humanos -entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Atrás estuvieron las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

En el documento oficial, que sacaron en conjunto entre distintas agrupaciones, hicieron hincapié en "la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas".

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A su vez, volvieron a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) que impulse "un nuevo paro general" como parte de "un verdadero plan de lucha nacional".

A los gobernadores también les reclamaron: los calificaron como "cómplices de este gobierno de ultraderecha" y sostuvieron que en las subjurisdicciones "mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público". "En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador", criticaron.

La Marcha de la Bronca no solo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se convocó a nivel nacional y reunió a miles de personas en distintos puntos del país. Alrededor de 20 provincias se sumaron a la convocatoria.

La movilización también incluyó al ámbito bahiense. Fue en la plaza Rivadavia e impulsada por distintas organizaciones, como la CTA y el Partido Obrero. Allí hicieron sentir sus planteos sobre áreas como educación, salud, discapacidad, mujeres y diversidades. (NA/La Nueva)