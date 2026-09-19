De La Matanza aprehendido por robar en Carmen de Patagones

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Carmen de Patagones, procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años, por dos robos calificados en la ciudad cabecra del distrito.

Según fuentes policiales, el delincuente es oriundo del distrito de La Matanza, en el conurbano bonaerense y hace pocos meses reside en suelo maragato.

Mucho tuvo que ver, explicaron desdela Comunal, la colaboración del Centro de Monitoreo y vecinos, tras el aporte de material fílmico proveniente de Cámaras de Seguridad, declaraciones testimoniales recabadas y el trabajo del personal policial de la Estación Policial de Patagones y de la Unidad Investigativa de la DDI Patagones.

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Así se logró individualizar al autor de los hechos, quien fue identificado transitando a pie por la vía pública “presentando idénticas características a las aportadas oportunamente por las víctimas de los hechos y acorde a las visualizaciones analizadas de las recopilaciones digitales”, siendo aprehendido inmediatamente y puesto a disposición de la Justicia, quien resolverá su situación legal.

Con marihuana

Al mismo tiempo, fue aprehendido otro hombre de 25 años, tras ser identificado por los uniformados, y constatar que entre sus prendas poseía cinco envoltorios de nylon con sustancia vegetal compatible con marihuana, siendo trasladado a la sede policial a los fines legales correspondientes.

Agencia Patagones