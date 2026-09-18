Tras abandonar un auto y huir a pie, tres hombres fueron capturados en Tornquist
Fueron capturados en distintas circunstancias. Un escapaba en un colectivo, otro caminaba por las vías férreas y el último huía a campo traviesa.
Tres hombres que se fugaron de un operativo vehicular fueron capturados horas después tras abandonar el rodado en la primera cuadra de calle Ruppel, en Tornquist, y procurar escaparse a pie.
En consecuencia, personal policial montó un operativo cerrojo sobre el mediodía, con el apoyo del Departamento Vial Tornquist y el Comando de Prevención Rural, para dar con quienes se movilizaban en un Chevrolet Astra, patente HJB 983.
En el acceso a la ruta nacional 33 se interceptó un micro larga distancia, con destino hacia nuestra ciudad, en el que terminó siendo aprehendido Joaquín Oliva, de 18 años. Se estableció que había abordado el colectivo sin abonar el pasaje.
A media tarde, en tanto, a 15 kilómetros de la ciudad cabecera del vecino distrito se pudo detener a Juan Sebastían González, de 22 años y oriundo de Puerto Madryn, mientras caminaba por las vías férreas.
Finalmente, cayendo la tarde, Leonado Oliva, de 46 años, fue capturado mientras se encontraba en un sector rural procurando escapar a campo traviesa. Este último, además, tenía un pedido de captura por "evasión". emitido por la justicia correntina.
Tomaron intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 15 y el Juzgado de Garantías del Joven número 2, ambos del Departamento Judicial Bahía Blanca.