Arruabarrena, el presente de Boca y el aviso para el pibe Flores por su citación a la Selección

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Clausura, al tiempo que sigue firme en Copa Argentina y Sudamericana. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena fue cauteloso en conferencia de prensa.

"Estoy muy conforme con todo el equipo. El hincha se puede ilusionar y es normal, pero todavía estamos a mitad de temporada, no conseguimos nada", comentó el "Vasco" respecto al buen momento que atraviesa el equipo.

El "Xeneize" fue amplio dominador del encuentro desde el comienzo y se impuso con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. Además, se puso a solo 1 punto de Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual, al sumar 47 unidades.

Por otro lado, en Copa Argentina jugará los cuartos de final ante Racing y en la Sudamericana la semifinal contra el Vasco da Gama. A pesar de todo eso, Arruabarrena fue claro: "Hay que seguir trabajando, iremos partido a partido poniendo lo mejor".

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"La personalidad la demuestran esta clase de partidos; desde que llegamos fueron todas finales", aclaró, por otra parte, el "Vasco". En ese sentido, hizo referencia a que apenas asumió debió afrontar los playoffs para continuar en la Copa Sudamericana, entre otros partidos importantes.

A su vez, el DT de Boca agregó: “El tiempo dirá qué podemos obtener; mientras tanto, somos Boca y hay que decir presente en todos los torneos. Los resultados son los que mandan y creo que el hincha se siente más identificado; eso es un plus”.

En cuanto al clásico ante Racing por la Copa Argentina, que es el próximo partido de Boca, Arruabarrena afirmó: "Nunca estoy satisfecho; siempre los entrenadores queremos más y con Racing tenemos que estar mejor que hoy."

Por último, hizo una valoración positiva de la evolución del juego de su equipo: "Jugamos un buen partido; creo que es la primera vez que tuvimos fluidez ofensiva sin Tomás Aranda y eso es importante; habrá que tratar de mostrarlo los próximos partidos".

Arruabarrena habló de los seleccionados por la fecha FIFA

Además del análisis por lo que dejó el partido, el "Vasco" Arruabarrena también habló de los citados a selecciones nacionales en la fecha FIFA.

Sobre Álvaro Montero, que se sumará a Colombia y no jugará contra Racing, afirmó: "(Néstor) Lorenzo fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la carrera, que representa a su país". De esa manera, se mostró de acuerdo con que el técnico del combinado cafetero lo haya llamado.

Por otra parte, sobre el juvenil Leonel Flores que irá a la Selección Argentina, expresó: "Walter Samuel nos dijo cuál es el programa para él y bienvenido, es un chico del Predio y se ganó la opción de que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta".

A su vez, el DT aconsejó a la joya: "Que lo disfrute, que sea una experiencia importante y, a partir de ahora, un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección y debe comportarse como tal. Es inteligente y sé que va a aprovechar al máximo esta oportunidad".

Agencia NA