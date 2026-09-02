Napostá-L.N. Alem se enfrentan en la Avenida, en el adelanto de la tercera fecha de la LBB Oro
Los locales están punteros, junto con Estrella y Bahiense del Norte.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Napostá y L.N. Alem abren, a las 21 (va por streaming), la tercera fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".
Se trata de la reedición de una de las semifinales del primer tramo.
Napostá cuenta con plantel completo, a excepción de Germán Andrés, que está en rehabilitación de la operación de meniscos, mientras que el verdirrojo tiene con alguna molestia a Emilio Giménez (aductores) y Valentino Scoppa (gemelo), de todos modos estarán disponibles.
El local, ganador de la primera mitad del año, empezó mal la segunda parte, cayendo con Liniers, por contundente 90 a 53. No obstante, en la segunda presentación se recuperó, superando a Pueyrredón, 84 a 58.
Alem, por su parte, cedió de visita con Pueyrredón, 86-62 y se impuso como local ante Olimpo, 79 a 68.
Hasta el momento se enfrentaron en cuatro oportunidades. En fase regular, ganó Napostá, de visita, 67 a 59.
En semifinales, Napostá se quedó con los dos disputados en la Avenida, 80-63 y 88-84, y perdió en el Daniel Lacunza, 97 a 92 (86-86).
El resto
Mañana se completará la fecha con Liniers-Pacífico, Estrella-Independiente, Pueyrredón-Villa Mitre, Bahiense del Norte-Olimpo y Estudiantes-Barrio Hospital.
Posiciones
Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:
Po. Equipo Puntos
1º) Estrella (10PG-3PP) 13 puntos
1º) Napostá (10-3), 13
1º) Bahiense (9-4), 13
4º) Pacífico (7-6), 12
4º) Liniers (7-6), 12
6º) Pueyrredón (7-6), 11,5
6º) Villa Mitre (7-6), 11,5
8º) Estudiantes (6-7), 10,5
8º) L.N. Alem (5-8), 10,5
10º) Independiente (3-10), 9,5
10º) Olimpo (4-9), 9,5
12º) Barrio Hospital (3-10), 9