Copa País: la Liga del Sur y la Liga Sureña se ponen al día en Cerri

Tras la suspensión del miércoles pasado debido a la lluvia y esperando un guiño del clima, esta tarde se medirán La Liga del Sur y la Liga Sureña en el partido revancha por la Copa País.

Ambos seleccionados estarán frente a frente desde las 15.30 en el Luis Molina de Sansinena, con arbitraje del suarense Alejandro Krieger.

En el partido de ida, disputado en cancha de Unión de General Campos, empataron sin goles. Y en caso de otra paridad, se ejecutarán penales.

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Los convocados

-Arqueros: Hernán Herrera y Mirko Rojas.

--Defensores: Jonathan Ramírez, Agustín Calamante, Sebastián Leguiza, Santiago Giorgis, Mateo Silenzi y Baltazar Gómez.

--Mediocampistas: Donato Angelini, Enzo Paredes, Diego Ocampo, Gio Giamberardino y Marcos Pérez.

--Delanteros: Alexis Vega, Matías Malmoria, Federico Pinedo, Franco Fraysse y Agustín Grippaudo.

El rival

El combinado de la Liga Sureña también tiene algunas bajas, como el caso de Jonathan Fensel --figura en el cotejo de ida--, Hernán Alecha y Tiago Riffa.

El plantel que iba a viajar a Cerri era con Mauricio Aquino y Facundo Acosta (arqueros); Alexis Pagella, Juan Ignacio Cardonatto, Paulo Pantanetti, Isidro Pizzano, Juan Abdo y Juan Pablo Aguirre Di Deangelis (defensores); Franco Olmos, Martín Benevent, Maico Rodríguez, Lautaro Berthon, Luca Manuel García Vargas, Tomás Meringer (mediocampistas); Ignacio Tourn, Leonel Martens, Esteban Boccardo y Luciano Andrada (delanteros).