Atletismo máster: Natalia Coronel logró un récord nacional en Bahía Blanca

El atletismo máster bahiense tuvo una jornada destacada con la realización del Torneo Máster, organizado por la CBAM (Confederación Bonaerense de Atletismo Máster), que sirvió como preparación para el Campeonato Nacional que se disputará entre el 9 y el 13 de este mes en Buenos Aires.

La principal noticia de la competencia fue el récord nacional conseguido por Natalia Coronel en lanzamiento de martillo, una marca que ahora deberá ser homologada oficialmente. El registro anterior pertenecía a Silvina Rivero.

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El torneo permitió además que numerosos atletas locales se encontraran y buscaran marcas de cara al Nacional, al que viajarán varios representantes bahienses.

Entre los resultados destacados, en los 100 metros masculinos se impusieron Juan Arias Duval (45-49), con 12s8; Pablo Fernández (50-54), con 14s4; Gabriel Poggi (55-59), con 13s1, y Bruno Mazzieri, con 13s6.

En la prueba femenina ganaron Romina Piermatei (45-49), con 18s5; Marina Blandi (35-39), con 15s8, y Sabiana Weinzettel, con 15s4. Jimena Gómez fue segunda en la categoría 35-39, con 16s9.

En salto triple femenino, Marcela Inchausti (50-54) registró 7,25 metros y Analía Roth (40-44), 7,78 metros. En varones, Nicolás Cabral (30-34) alcanzó 11,66 metros y Bruno Mazzieri, 9,35.

En salto en largo masculino, Pablo Fava (45-49) ganó con 4,76 metros y Lázaro Relmo (35-39) con 5,02 metros.

La competencia también incluyó una prueba de 3000 metros, aunque los tiempos no fueron considerados debido a un inconveniente en el recorrido, ya que se completó una vuelta menos de la prevista.

El próximo objetivo para los atletas máster será el Campeonato Nacional, que se desarrollará del 9 al 13 de este mes en Buenos Aires, en la pista sintética de Lugano donde se realizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud.