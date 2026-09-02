Historias en Vinilo cumplió su promesa de Virus en Dorrego

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Con una muy buena concurrencia, teniendo en cuenta que el evento se realizó una tarde de domingo en Coronel Dorrego, se desarrolló una nueva edición de Historias en Vinilo, (una experiencia que inició cono proyecto cultural en Monte Hermoso), esta vez con Virus como protagonista.

"Nos sorprendió especialmente la presencia de bastante público joven, algo que para nosotros es muy valioso porque muestra que estas propuestas también pueden acercar la música de otras épocas a nuevas generaciones", dijo Matías Rico quien concurrió con su hijo, que formó parte del staff de la iniciativa.

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Durante el encuentro recorrieron prácticamente completo Locura, de Virus, en su edición de 1985, acompañado por un relato sobre la historia y evolución de la banda y el contexto social y cultural de aquellos años.

"Nos detuvimos especialmente en la figura de Federico Moura, no sólo como cantante y líder del grupo, sino también como una personalidad artística que rompió muchos moldes dentro del rock argentino, desde lo estético, lo escénico y también desde la manera de escribir y comunicar", expresó.

También pusieron el foco en lo que estaba pasando en la Argentina de mediados de los 80, en pleno regreso de la democracia, cuando empezaban a aparecer otros colores, otras formas de expresarse y nuevos sonidos.

"Virus representó muy bien ese cambio de época. Frente a una escena que venía de años muy duros, la banda proponía baile, ironía, sensualidad, provocación y una estética mucho más moderna, sin dejar de lado letras con dobles sentidos y una mirada muy particular sobre la sociedad", opinó Rico.

Asimisno remarcó que en Locura todo eso aparece con mucha claridad.

"Hablamos de la importancia de sus letras, de la composición, de los arreglos, del uso de sintetizadores, de las guitarras y de una producción que le dio al disco un sonido muy definido y avanzado para su tiempo", subrayó.

La idea fue no quedarse solamente con las canciones más conocidas, sino tratar de entender por qué ese álbum marcó un momento tan fuerte en la trayectoria de Virus y por qué, más de cuarenta años después, sigue sonando fresco y reconocible.

Durante el evento Gerónimo Rico hizo la presentación y el cierre, y al finalizar se dio uno de los momentos más lindos de la tarde.

Mucha gente se acercó al disco, quiso ver de cerca la tapa, sacarse fotos, mirar la bandeja girando y quedarse charlando con ellos sobre las canciones y sobre la banda. Mientras tanto, de fondo se proyectaba la presentación de Virus en Vélez Sarsfield durante el Festival Rock & Pop de 1985.

Ese cierre espontáneo terminó sintetizando bastante bien el espíritu de Historias en Vinilo: no solamente escuchar un disco, sino recuperar su contexto, entender por qué fue importante y generar un espacio donde distintas generaciones puedan encontrarse alrededor de la música.