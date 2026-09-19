“Creemos en la obra pública como multiplicadora de la economía. Un país que no apuesta a la infraestructura, como está pasando en estos años de parte del Gobierno nacional, no es el camino correcto”, afirmó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, al encabezar un encuentro con distintos sectores municipales, productivos, agropecuarios y autoridades universitarias.

“No venimos a discutir si la Argentina tiene una oportunidad, eso es un hecho. La pregunta es qué hacemos con esa oportunidad”, sostuvo el funcionario del gobernador Axel Kicillof, y agregó: “venimos caminando la Provincia con un principio muy claro: el desarrollo se piensa en el territorio, escuchándonos”.

Se informó que este tipo de eventos tienen el objetivo de poner en común el “Plan Estratégico de Infraestructura” y construir una agenda para que el Estado bonaerense defina y planifique las obras públicas para el desarrollo social y productivo, favoreciendo la creación de empleo, la integración regional y la disminución de las inequidades existentes.

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En ese contexto, se añadió que el 5º encuentro regional “¿Cuánto futuro cabe en la provincia de Buenos Aires?”, es un espacio de diálogo y participación para el diseño de una agenda de desarrollo que refleje las necesidades y oportunidades en los distintos distritos.

La jornada contó con mesas participativas divididas por ejes de trabajo para sumar aportes a dicho plan. En ese sentido y por citar un ejemplo, en la comisión de la mesa vinculada con la “Gestión Integral del Recurso Hídrico” el trabajo se focalizó en la administración del recurso hídrico.

El mismo plantea un abordaje de modo integral y sostenible garantizando el abastecimiento suficiente tanto para la población como para la producción, y aumentar la adaptación a extremos climáticos como sequías e inundaciones, según se informó oficialmente. (De nuestra agencia en La Plata)