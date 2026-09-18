El Gobierno aseguró que las inversiones del RIGI ya impactan en todo el país y en 1.200 proveedores nacionales

Las inversiones del RIGI ya están impactando en todo el país; el 86% de lo invertido está destinado a empresas nacionales y ya se movilizaron más de 1.200 proveedores, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

El próximo 29 de octubre, el Gobierno realizará en Rosario la primera ronda de negocios RIGI, junto a empresas que participan de ese régimen para grandes inversiones.

La primera de una serie de “Rondas de Negocios RIGI”, organizada por el Ministerio de Economía.

Así lo anunció el ministro de Economía tras participar de un encuentro con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Minería, Luis Lucero; y ejecutivos de tres grandes compañías mineras con importantes proyectos de inversión en el país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El objetivo de estas Rondas es el de conectar los proyectos RIGI de minería, industria e infraestructura con los proveedores nacionales, a efectos de que tengan conocimiento del cronograma de inversiones y generación de nuevas oportunidades de negocios para sus empresas proveedoras de bienes o servicios", sostuvo Caputo.

Gasoducto Manuel Belgrano, uno de los proyectos clave para el norte del país en cinco provincias

En el marco del RIGI, TGN impulsará la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, que, junto a obras complementarias, contempla una inversión total del orden de USD 2.200 millones, con el objetivo de potenciar la creación de valor del gas de Vaca Muerta y así resolver el déficit de abastecimiento en el centro, norte y litoral de Argentina y desarrollar mercados de exportación a países vecinos.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo gasoducto de 753 km de extensión en dos tramos de 36 y 30 pulgadas de diámetro, entre Tratayén, en la cuenca Neuquina, y La Carlota, en Córdoba, que atravesará cinco provincias (Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba), con una inversión de USD 1.500 millones que, sumada a obras complementarias en el Sistema TGN, se incrementará a USD 2.200 millones.

En función de la demanda existente por parte de industrias y centrales eléctricas en la zona de influencia y demanda de exportación, se ha proyectado la obra para generar una capacidad inicial de abastecimiento del orden de 13 millones de metros cúbicos diarios, previéndose la puesta en funcionamiento para abril de 2029.

En su pico de actividad, el conjunto de obras a ejecutar demandará un total de 2.000 empleos. La nueva infraestructura permitirá conectar la mayor producción de Vaca Muerta con industrias y centrales eléctricas, contribuyendo a reducir en USD 700 millones anuales la utilización de combustibles líquidos como el GNL y gasoil importados, fortalecer la competitividad regional y generar nuevas posibilidades para las exportaciones de gas hacia países vecinos del orden de USD 450 millones por año. La reducción de la importación y las opciones de exportación que se abren mejorarán el balance de divisas, indispensables para robustecer la macroeconomía.

Las obras asociadas implican un aumento de capacidad sobre el Sistema TGN de hasta 14 millones de metros cúbicos diarios. Las mismas consideran adicionalmente la construcción de 147 km de loops de 30 pulgadas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, y la incorporación de hasta 71.000 HP de potencia en 5 plantas compresoras.

La dinámica del proceso prevé la convocatoria a un concurso de capacidad para el nuevo gasoducto a fines de septiembre y una manifestación de interés y posterior concurso abierto de capacidad en el Sistema TGN. La presentación y adjudicación de ofertas para ambas instancias tendrá lugar a fines de noviembre. (N/A)