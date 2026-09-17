Villarino: allanaron un campo por una causa de abigeato

Efectivos policiales e integrantes del Equipo de Delitos Rurales de la fiscalía local allanaron en las últimas horas un establecimiento rural en el marco de la investigación por un caso de abigeato ocurrido en el partido de Villarino.

Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento, solicitado por la UFIJ Nº 7 y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 4, se desarrolló en el casco de un establecimiento rural situado en la zona de Mayor Buratovich.

Personal del Comando de Prevención Rural secuestró durante el operativo teléfonos celulares, cortes cárnicos sin trazabilidad y elementos de faena.

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Los voceros señalaron que la causa se puso en marcha el pasado 18 de agosto, a partir de la denuncia realizada por una persona que arrenda un campo en la zona y lleva adelante actividades ligadas a la ganadería.

La víctima manifestó que halló sin vida a un bovino de unos 400 kilogramos, constatando "partes faltantes de cuartos y paletas".

También describió la presencia de huellas de un vehículo que ingresó al campo por "el sector del desagüe".

Manifestaron que las pruebas reunidas hasta el momento permitieron desarrollar el allanamiento e incautar elementos para profundizar la pesquisa.