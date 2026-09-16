ABSA: Trabajos programados sobre la red de agua para este jueves 17
Las tareas se desarrollarán en la intersección de Undiano y Chile, y afectarán el servicio de agua en la zona delimitada por las calles Montevideo, Italia, Undiano y Chile.
Aguas Bonaerenses informa que mañana, jueves 17, se realizarán trabajos en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC).
Las tareas se desarrollarán en la intersección de Undiano y Chile, y afectarán el servicio de agua en la zona delimitada por las calles Montevideo, Italia, Undiano y Chile.
Se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.