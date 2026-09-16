Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Barrio Pacífico: trabajos en la red de agua afectan el servicio de agua

La intervención se está realizando en Vieytes al 800 y tiene consecuencias sobre el servicio en el barrio.

Foto Archivo La Nueva

Aguas Bonaerenses informa que se realizan trabajos sobre cañería de agua en calle Vieytes al 800. Las tareas afectan el suministro en el Barrio Pacífico.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas de agua existentes y utilizarlas para hidratación y quehaceres impostergables hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE