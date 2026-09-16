Barrio Pacífico: trabajos en la red de agua afectan el servicio de agua

Aguas Bonaerenses informa que se realizan trabajos sobre cañería de agua en calle Vieytes al 800. Las tareas afectan el suministro en el Barrio Pacífico.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas de agua existentes y utilizarlas para hidratación y quehaceres impostergables hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.