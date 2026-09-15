Día Nacional de la Adopción en Argentina: por qué se conmemora hoy

Muchas personas tienen diversos motivos por los cuales comienzan a pensar en la adopción, pero es fundamental reflexionar acerca de ciertas cuestiones, ya que adoptar consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia.

La adopción es una solución a la situación de algunos niños y adolescentes privados de cuidados parentales. Se trata de asegurar el derecho de ellos a vivir en una familia que les provea los cuidados necesarios para crecer y desarrollarse.

Según un informe del Ministerio de Justicia, la adopción implica una construcción gradual del vínculo, es un compromiso que se asume de una vez y para siempre y que supone una decisión firme de cuidado, independientemente de las circunstancias.

La paternidad o maternidad no es transitoria, sino permanente, mientras que el desistimiento o rechazo de los adoptantes tiene consecuencias emocionales de gran impacto para la niña, niño y adolescente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cada 15 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Adopción, una fecha que invita a reflexionar sobre el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar donde reciban amor, cuidados y contención.

La fecha, impulsada para instalar en la agenda pública la temática de la adopción desde una perspectiva de derechos, representa una oportunidad clave para derribar mitos, informar con rigor técnico y acompañar tanto a quienes desean adoptar como a las instituciones que intervienen en el proceso.

"Adoptar es alumbrar. No acompañamos solamente el deseo de adoptar de los adultos; preparamos y guiamos a las personas para construir una familia respetando la historia, los tiempos y los derechos de cada niño, niña o adolescente", señalaron desde el equipo interdisciplinario de la Red Argentina por la Adopción.

Los puntos clave de la efeméride

El foco en la infancia. La adopción no es un medio para dar un hijo a una familia, sino la restitución del derecho de un niño, niña o adolescente a tener una familia.

Acompañamiento e información. La preparación jurídica, psicológica y social de los postulantes es clave para construir vínculos sólidos y respetuosos de las identidades de origen.

Visibilización de convocatorias públicas. Un llamado a prestar especial atención a las infancias de mayor edad, grupos de hermanos y niños con situaciones de salud complejas que aguardan una familia en todo el país.

Desde la Red Argentina por la Adopción se llevan adelante de manera continua acciones de orientación a familias, capacitación a instituciones y empresas, difusión de convocatorias y colaboración activa con hogares de tránsito.

En esta semana conmemorativa, la organización invita a la población a sumarse a la difusión de la campaña bajo la premisa de que el compromiso colectivo es indispensable para transformar la realidad de la adopción en la Argentina. (N/A)