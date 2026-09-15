Patagones conmemoró el Día Nacional de la Juventud con un acto por la Noche de los Lápices

En el marco del Día Nacional de la Juventud, que se conmemora cada 16 de septiembre en recuerdo de la Noche de los Lápices, se realizó un acto en el SUM de la Escuela de Educación Secundaria N° 2 “Islas Malvinas”, de Carmen de Patagones.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Amílcar Safe, y contó con la participación de concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas, representantes de instituciones y jóvenes de distintas localidades del Partido de Patagones.

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Durante el acto hicieron uso de la palabra la jefa Distrital, Estela Sosa; la concejal Cecilia Gorosito; el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte, en representación del intendente Ricardo Marino; y el presidente del HCD.

Los discursos estuvieron centrados en el significado de la fecha, la importancia de mantener viva la memoria y el valor de la participación juvenil en la vida democrática.

En ese marco, fueron reconocidos jóvenes de distintas localidades del distrito que se destacan en Educación, Deporte y Cultura. También recibieron un reconocimiento jóvenes que participan de las propuestas del Área de Juventud a través del Programa Envión.

En representación del jefe comunal, Duarte destacó la necesidad de valorar la democracia y generar espacios para que los jóvenes puedan participar y expresar sus ideas.

“Participen, hagan escuchar su voz, involúcrense y no tengan miedo de soñar en grande. Cada uno de ustedes tiene algo que aportar para construir una sociedad mejor”, expresó.

Además, remarcó la importancia de mantener viva la memoria, defender la libertad y generar oportunidades para que cada joven pueda crecer y desarrollarse.(Agencia Patagones).