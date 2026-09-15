Patagones incorporó dos nuevas unidades móviles para Deportes y Tránsito

En la mañana de ayer, se concretó la entrega de dos nuevas unidades que se incorporan a la flota municipal, destinadas a fortalecer el trabajo de la Dirección de Deportes y la Dirección de Tránsito.

El jefe comunal, Ricardo Marino, encabezó el acto, acompañado por los secretarios de Gobierno, Matías Pérez y de Producción, Raúl Rosemberg; funcionarios municipales, concejales, representantes de instituciones educativas, deportivas y medios de comunicación.

Ambas unidades fueron adquiridas con fondos municipales.

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Una de ellas es una combi, cero kilómetros, destinada a la dirección de Deportes, que estará disponible para el traslado de alumnos, delegaciones de los Juegos Bonaerenses, distintas disciplinas deportivas, adultos mayores e instituciones del Distrito, tanto dentro como fuera del distrito.

La otra incorporación corresponde a un vehículo destinado a la dirección de Tránsito, que permitirá renovar y reforzar la flota automotor del área y mejorar su capacidad operativa.

Durante la presentación, Marino destacó que estas incorporaciones forman parte de un proceso de fortalecimiento de la flota municipal y adelantó que continuarán sumándose nuevos recursos para distintas áreas.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó que las adquisiciones son posibles a partir del esfuerzo, la administración responsable y la transparencia de la gestión municipal y, señaló que el municipio continuará incorporando equipamiento a medida que pueda afrontar cada inversión.

Asimismo, pidió especialmente a quienes utilizarán las nuevas unidades que las cuiden, destacando que se trata de herramientas al servicio de toda la comunidad.

“Es la única manera de poder ir mejorando la calidad de vida de los vecinos, generando mejores posibilidades para viajar y también para trabajar en mejores condiciones de seguridad”, expresó Marino.

Posteriormente se realizó la entrega formal de las llaves. El Intendente entregó la nueva unidad de Tránsito al secretario de Gobierno, Matías Pérez y a la directora del área, Lidia Painemil; mientras que las llaves de la combi destinada a Deportes fueron entregadas al secretario de Producción, Raúl Rosemberg, para su posterior entrega al director de Deportes, Luciano Sepúlveda.

Nuevo módulo sanitario en la escombrera

Posteriormente, el intendente Marino, recepcionó y puso en funcionamiento un nuevo módulo sanitario de emergencia, instalado en el predio de la escombrera municipal, que permitirá mejorar las condiciones de trabajo y brindar mayores comodidades a quienes desarrollan tareas diariamente en el lugar.

La llegada del equipamiento es resultado de las gestiones realizadas por el jefe comunal ante la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Jaquelina Flores.

El módulo fue otorgado a través del programa provincial “Mi Provincia Recicla”, del Ministerio de Ambiente, y contempla la incorporación de infraestructura en basurales y centros de clasificación.

La unidad cuenta con un sector de kitchenette, heladera bajo mesada, microondas, dispenser de agua fría y caliente, aire acondicionado, mesa y sillas, además de un sistema de alarma visual y sonora.

Asimismo, dispone de dos sanitarios totalmente equipados, preparados para su conexión a un sistema de biodigestor. (Agencia Patagones)