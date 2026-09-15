Tres detenidos en el puesto de control de la Ruta 3 tras meses de investigación por narcotráfico

Tres hombres oriundos de Pedro Luro fueron aprehendidos en el kilómetro 714 de la ruta nacional 3 durante un operativo conjunto entre la Policía Comunal de Villarino, la Delegación de Narcotráfico local y Gendarmería.

El procedimiento se llevó a cabo ayer en el marco de una causa tramitada ante el Fuero Federal que demandó tres meses de tareas investigativas.

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Los acusados fueron identificados como José Luis Bentevegna (51), Johny Mario Paniagua (58) y Franco Emanuel Stremel (31), quienes circulaban a bordo de un automóvil Renault Mégane --dominio GIV 571-- al momento de ser interceptados en el puesto de control policial.

Durante la requisa realizada a los sospechosos, los efectivos lograron el secuestro de clorhidrato de cocaína.

En el lugar también trabajó la Secretaría de Protección Ciudadana a través del Centro de Monitoreo municipal para concretar las detenciones por infracción a la Ley 23.737.