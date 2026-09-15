Tres detenidos en el puesto de control de la Ruta 3 tras meses de investigación por narcotráfico
Los acusados fueron identificados como José Luis Bentevegna (51), Johny Mario Paniagua (58) y Franco Emanuel Stremel (31), todos oriundos de Pedro Luro.
Tres hombres oriundos de Pedro Luro fueron aprehendidos en el kilómetro 714 de la ruta nacional 3 durante un operativo conjunto entre la Policía Comunal de Villarino, la Delegación de Narcotráfico local y Gendarmería.
El procedimiento se llevó a cabo ayer en el marco de una causa tramitada ante el Fuero Federal que demandó tres meses de tareas investigativas.
Los acusados fueron identificados como José Luis Bentevegna (51), Johny Mario Paniagua (58) y Franco Emanuel Stremel (31), quienes circulaban a bordo de un automóvil Renault Mégane --dominio GIV 571-- al momento de ser interceptados en el puesto de control policial.
Durante la requisa realizada a los sospechosos, los efectivos lograron el secuestro de clorhidrato de cocaína.
En el lugar también trabajó la Secretaría de Protección Ciudadana a través del Centro de Monitoreo municipal para concretar las detenciones por infracción a la Ley 23.737.