Rosario PB goleó 9 a 0 a Pacífico C en el cierre de la octava fecha del fútbol femenino

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Rosario Puerto Belgrano goleó esta noche 9 a 0 a Pacífico C, en el encuentro que completó la octava fecha del Torneo Clausura de Primera A del fútbol femenino de la Liga del Sur.

El conjunto puntaltense tuvo como principal figura goleadora a Ayelén Zeballos, autora de tres conquistas. Celeste Medina aportó otros dos tantos, mientras que Magdalena Nievas, Juliana Ruiz, Carolina Díaz y Julieta Díaz completaron la goleada.

De esta manera, Rosario PB cerró la jornada con una amplia victoria ante Pacífico C.

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Los goles fueron convertidos por Ayelén Zeballos (3), Celeste Medina (2), Magdalena Nievas, Juliana Ruiz, Carolina Díaz y Julieta Díaz.

Todos los resultados

Primera A

Libertad 0-1 Bella Vista (Antonia Prada); STMBB 4-2 Sporting (Luana Villanueva, Ludmila Fernández, Abigail Britos y Valeria Navarrete); Villa Mitre (Renata Trecha) 1-0 La Armonía; Tiro Federal 3-1 AEC (Morena Juárez, María Selva Sánchez y Nahiara Tilleria / Julieta Paz).

-Posiciones: 1) STMBB, 57 puntos; 2) Tiro Federal, 54; 3) Villa Mitre, 49; 4) Sporting, 25; 5) AEC, 24; 6) Bella Vista, 19; 7) La Armonía, 14 y 8) Libertad, 10.

Primera B

Estrella de Oro 0-1 Huracán (Keila Iglesias); Liniers 5-0 Olimpo (Victoria Sánchez -2-, Liz Marcolini, Giuliana Morano y Paulina Acevedo); Sansinena 0-5 SPIQPYA (Renata Segovia -2-, Mía Carranza, Morena Varela y Paola Vallejos) y Rosario PB 9-0 Pacífico C (Ayelén Zeballos -3-, Celeste Medina -2-, Magdalena Nievas, Juliana Ruiz, Carolina Díaz y Julieta Díaz). Fecha libre: San Francisco.

-Posiciones: 1) Liniers, 59 puntos; 2) San Francisco, 50; 3) Rosario PB, 45; 4) SPIQPYA, 45; 5) Estrella, 30; 6) Huracán, 18; 7) Sansinena, 14; 8) Olimpo, 13 y 9) Pacífico C, 1.