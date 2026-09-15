Rosario PB goleó 9 a 0 a Pacífico C en el cierre de la octava fecha del fútbol femenino
El conjunto de Punta Alta se impuso con contundencia en el Torneo Clausura de Primera A de la Liga del Sur. Ayelén Zeballos marcó tres goles.
Rosario Puerto Belgrano goleó esta noche 9 a 0 a Pacífico C, en el encuentro que completó la octava fecha del Torneo Clausura de Primera A del fútbol femenino de la Liga del Sur.
El conjunto puntaltense tuvo como principal figura goleadora a Ayelén Zeballos, autora de tres conquistas. Celeste Medina aportó otros dos tantos, mientras que Magdalena Nievas, Juliana Ruiz, Carolina Díaz y Julieta Díaz completaron la goleada.
De esta manera, Rosario PB cerró la jornada con una amplia victoria ante Pacífico C.
Los goles fueron convertidos por Ayelén Zeballos (3), Celeste Medina (2), Magdalena Nievas, Juliana Ruiz, Carolina Díaz y Julieta Díaz.
Todos los resultados
Primera A
Libertad 0-1 Bella Vista (Antonia Prada); STMBB 4-2 Sporting (Luana Villanueva, Ludmila Fernández, Abigail Britos y Valeria Navarrete); Villa Mitre (Renata Trecha) 1-0 La Armonía; Tiro Federal 3-1 AEC (Morena Juárez, María Selva Sánchez y Nahiara Tilleria / Julieta Paz).
-Posiciones: 1) STMBB, 57 puntos; 2) Tiro Federal, 54; 3) Villa Mitre, 49; 4) Sporting, 25; 5) AEC, 24; 6) Bella Vista, 19; 7) La Armonía, 14 y 8) Libertad, 10.
Primera B
Estrella de Oro 0-1 Huracán (Keila Iglesias); Liniers 5-0 Olimpo (Victoria Sánchez -2-, Liz Marcolini, Giuliana Morano y Paulina Acevedo); Sansinena 0-5 SPIQPYA (Renata Segovia -2-, Mía Carranza, Morena Varela y Paola Vallejos) y Rosario PB 9-0 Pacífico C (Ayelén Zeballos -3-, Celeste Medina -2-, Magdalena Nievas, Juliana Ruiz, Carolina Díaz y Julieta Díaz). Fecha libre: San Francisco.
-Posiciones: 1) Liniers, 59 puntos; 2) San Francisco, 50; 3) Rosario PB, 45; 4) SPIQPYA, 45; 5) Estrella, 30; 6) Huracán, 18; 7) Sansinena, 14; 8) Olimpo, 13 y 9) Pacífico C, 1.