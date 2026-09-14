Continúa el juicio contra “Pity” Álvarez luego de varias suspensiones

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 continúa hoy luego de varias suspensiones, la última relacionada con el pedido presentado por la defensa del acusado para recusar al tribunal y la fiscalía, solicitud que fue rechazada días atrás por la Cámara de Casación.

Fuentes del caso lo confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que este lunes se reanuda el debate oral contra el artista en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que volverán a comparecer los testigos que habían sido citados para al menos dos audiencias atrás.

En este sentido, quienes darán testimonio serían Angélica Cristina Bustos, quien le realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; además de Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, del Cuerpo Médico Forense.

Pedido de recusación y rechazo

El lunes 7 de septiembre los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitaron la recusación de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, sumado al fiscal Sandro Abraldes, al mencionar una serie de situaciones que “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal” al cuestionar testimonios y la negativa a incorporar un informe realizado por un médico que daría cuenta de los supuestos riesgos que generaría el juicio en la salud del acusado.

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Tras lo expuesto, el recurso llegó a la Cámara de Casación y el juez Gustavo Bruzzone coincidió con lo expuesto por el tribunal y rechazó el planteo de los defensores. (N/A)