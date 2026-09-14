ANMAT prohibió la comercialización de un desinfectante

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes en una medida oficializada en el Boletín Oficial.

Según se indicó en la Disposición 5730/2026 a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, “prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.

En el informe se indicó que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, señaló, “a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”.

En tanto, se indicó: “Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, a la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos, a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos”. (NA)