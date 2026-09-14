ANMAT prohibió la comercialización de un desinfectante
Se detectaron unidades sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, además de irregularidades en su rotulado.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este lunes la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes en una medida oficializada en el Boletín Oficial.
Según se indicó en la Disposición 5730/2026 a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, “prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios, sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca ‘Clean On’ y gráficas de microorganismos”.
En el informe se indicó que “el producto desinfectante de superficies de marca Clean On, habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT, por lo que correspondería a un producto ilegítimo”.
Asimismo, señaló, “a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante esta ANMAT, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias”.
En tanto, se indicó: “Comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a la del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional, a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, a la prohibición dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos, a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Cumplido, dése a la Coordinación de Sumarios a sus efectos”. (NA)