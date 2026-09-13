Mirtha Legrand fue dada de alta tras pasar una semana internada por un problema respiratorio

Mirtha Legrand fue dada de alta luego de pasar una semana internada en el Mater Dei. Según el último parte médico, se encontraba en una habitación común y sin dificultades en el cuadro respiratorio que la llevó a ser atendida.

La diva se retiró del sanatorio por el sector de estacionamiento e irá a su casa de la Avenida del Libertador, donde hará reposo en compañía de amigos y familiares.

Este jueves, en el ciclo de Moria Casán, Mercedes Ninci había dicho que tuvo la posibilidad de hablar con algunos de los profesionales que estuvieron pendientes de la salud de la diva, quienes le aseguraron que “estaba espléndida”.

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“Ella está muy bien. Estuvo acompañada por sus enfermeras particulares. El médico la vio bárbara. Cumplió cinco días de antibiótico y su salida es inminente”, se le escuchó decir en La mañana con Moria (eltrece).