Un diputado nacional chocó contra un camión en la ruta nacional 11

El diputado nacional Aldo Leiva protagonizó este sábado un accidente de tránsito sobre la ruta nacional 11, en la provincia de Chaco. El vehículo que conducía, un Toyota Camry, impactó contra un camión Scania en el kilómetro 1019, dentro de la jurisdicción de Colonia Benítez.

El siniestro ocurrió cerca de las 18.15 y demandó la intervención de efectivos de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales.

Una ambulancia de FeMeChaco llegó al lugar para asistir a los involucrados y, tras evaluar al legislador, los profesionales determinaron que no presentaba lesiones producto del choque.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, tanto Leiva como el conductor del camión, identificado con las iniciales P. L. B., fueron sometidos a controles de alcoholemia.

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Los análisis arrojaron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos, por lo que la presencia de alcohol quedó descartada como un factor del accidente.

Mientras continúan las pericias para establecer cómo se produjo la colisión, el impacto generó un bloqueo parcial del carril descendente de la ruta nacional 11. La Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector hasta completar las tareas de asistencia, peritaje y retiro de los vehículos. (con información de NA)