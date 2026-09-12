Ordenaron tratamiento psicológico para la joven acusada de matar a su novio en Chaco

Victoria Cantero, la joven de 25 años detenida y acusada de haber asesinado a su novio Julián Álvarez Guardia en Chaco, recibirá tratamiento psicológico y farmacológico luego de ser evaluada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.

La atención fue ordenada por la Justicia después de un hábeas corpus presentado por su defensa ante la preocupación por su estado emocional durante la detención.

Según el informe clínico elaborado por los profesionales del hospital, Cantero tiene antecedentes de tratamiento en salud mental desde los 18 años. En aquel momento había sido medicada con divalproato de sodio, en una dosis de 250 miligramos diarios, y también había comenzado un tratamiento psicológico.

La evaluación más reciente se realizó este viernes. Los especialistas describieron que la joven estaba “vigil, tranquila y orientada” y que no presentaba signos de alteraciones sensoperceptivas ni delirantes. Sin embargo, durante la entrevista se mostró “angustiada, con llanto manifiesto”, una situación que cedió luego de que recibiera contención verbal.

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El equipo de Salud Mental también registró una serie de síntomas compatibles con ansiedad. Entre ellos consignó angustia, sensación de falta de aire, temblores, cefalea intensa, insomnio y disminución del apetito, acompañada de episodios de vómitos.

A partir de ese cuadro, los profesionales indicaron un tratamiento farmacológico con clonazepam y el inicio de una terapia psicoterapéutica. Además, establecieron un nuevo control para el viernes 18 de septiembre a las 9.30, con el equipo de admisión del Hospital Perrando.

El informe también confirmó un antecedente que había sido mencionado por la defensa en los últimos días: Cantero había recibido atención psiquiátrica tiempo atrás en la Clínica San Gabriel de Resistencia, donde fue atendida por un médico especialista en el marco de un tratamiento por depresión.

El pedido de la defensa

La atención en el Hospital Perrando se produjo después de que los abogados Celeste Segovia y Luis Rodrigo Maidana Ladu presentaran un hábeas corpus para reclamar asistencia psiquiátrica para su defendida. El planteo derivó en una orden de la jueza de garantías subrogante María Belén Chapresto para que Cantero fuera trasladada al hospital y evaluada por el equipo de Salud Mental.

La defensa había sostenido que la joven contaba con antecedentes de una patología previa y que su estado se había agravado durante la privación de la libertad. El abogado Maidana Ladu había aclarado que el pedido no estaba relacionado con las condiciones de alojamiento de Cantero, sino con la necesidad de garantizarle atención psiquiátrica.

Cantero permanece detenida con prisión preventiva en la Comisaría Undécima del barrio Provincias Unidas. Está imputada por el homicidio agravado por el vínculo de Julián Álvarez Guardia, ocurrido el 2 de agosto en la vivienda que el hombre tenía en el barrio 120 Viviendas CGT.

La investigación sostiene que Cantero es la única imputada por el crimen. La joven y Álvarez Guardia habían sido pareja durante aproximadamente dos años y medio. La defensa, en tanto, intenta demostrar que Cantero era víctima de violencia de género y busca incorporar distintos elementos para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante la madrugada del asesinato.

Mientras la causa avanza, Cantero aguarda una audiencia ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, prevista para octubre. Si finalmente fuera declarada culpable en un juicio por jurados, podría enfrentar una condena a prisión perpetua.