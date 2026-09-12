México: inhumaron 117 cuerpos "NN"

Autoridades permitieron la inhumación de 117 cuerpos que permanecían sin identificar o reclamar en Ciudad Juárez, México, según informaron medios internacionales.

Los restos corresponden a personas fallecidas entre 2019 y 2025 y, aunque son trasladados a sepulturas individuales, las autoridades consideran que su inhumación puede ser temporal, pues el objetivo final sigue siendo identificarlos y devolverlos a sus familias.

Los 117 cuerpos pertenecen a personas adultas: ocho mujeres y 109 hombres, de los cuales 41 murieron en circunstancias de violencia, según se detalla en el sitio Dw.

Héctor Manuel Jacob Hernández, perito coordinador de Ciencias Forenses de Servicios Periciales en la Zona Norte, explicó que antes de autorizar el procedimiento se realizan los estudios necesarios para conservar la información que permita una identificación posterior. (NA)