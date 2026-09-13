"Tengo 10 años y estoy embarazada: fue mi tío": la inquietante pintada en una escuela en Chubut

Una inquietante pintada hallada en los sanitarios de un establecimiento educativo sanjuanino activó un operativo judicial y de contención institucional. El episodio tuvo lugar en la escuela Carlos María del Alvear, situada en el barrio Villa San Damián del departamento Rawson, donde se advirtió un pedido de auxilio anónimo firmado supuestamente por una menor de edad.

El escrito advertía sobre una situación de extrema vulnerabilidad con una frase desgarradora: “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañada por la ilustración de un rostro con gesto de tristeza.

A pesar de que el mensaje fue suprimido de las paredes por directivas de la cartera educativa provincial —medida que generó cuestionamientos por la pérdida potencial de evidencia material—, la existencia del aviso pudo corroborarse mediante registros fotográficos y testimonios del personal. Al tomar conocimiento, la Dirección del colegio dio aviso inmediato a los tribunales.

Por disposición del fiscal Duilio Ejarque, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), efectivos policiales y peritos judiciales se constituyeron en el predio escolar para relevar pruebas, entrevistar a directivos y docentes, y analizar las cámaras de seguridad del circuito cerrado con el propósito de dar con el autor o la víctima del hecho.

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En rueda de prensa, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, llevó claridad sobre el avance de las averiguaciones y confirmó que la niña involucrada ya fue localizada. La funcionaria destacó el trabajo de los gabinetes técnicos zonales y ponderó la actuación de la fiscalía especializada como un soporte fundamental para los docentes ante problemáticas que exceden el ámbito pedagógico.

Asimismo, Fuentes indicó que equipos interdisciplinarios continúan interviniendo en la institución para brindar asistencia y contención tanto al alumnado como al entorno directo de la menor afectada, en el marco de los protocolos de detección temprana de delitos intrafamiliares. (con información de NA)