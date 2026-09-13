El cuerpo calcinado que encontraron en Neuquén es del joven desaparecido hace una semana: un detenido

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmó la identidad del cuerpo calcinado que encontraron el viernes en la meseta del Parque Industrial. Es el de Nicolás Agustín Sáez, de 21 años, que era buscado desde el sábado pasado.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico como consecuencia de un golpe.

La Policía detuvo a una persona que habría estado involucrada en la muerte. La fiscal Lorena Juárez pedirá que se fije una audiencia de formulación de cargos para la imputación. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la identidad del acusado ni sobre su vínculo con Sáez.

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El joven salió de su casa por la tarde del 5 de septiembre en la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza y se dirigía a un encuentro con amigos. Sin embargo, dejó de contestar los mensajes pocos minutos después.

La última señal de su celular fue registrada en Centenario y ese dato pasó a ser una de las principales pistas de la búsqueda. En esa ciudad concentraron los rastrillajes, los operativos y los pedidos de colaboración a la comunidad, mientras la familia esperaba novedades sobre su paradero.

Cómo fue el operativo

En una zona apartada y con poca circulación fue localizado el cuerpo en la tarde del viernes. Después del hallazgo, activaron un operativo policial y un equipo de peritos trabajó en el lugar hasta la noche.

El área donde apareció el el cuerpo es un sector comercial alejado del barrio, con escasa iluminación y tránsito casi exclusivo de vehículos vinculados a empresas petroleras, consignó La Mañana Neuquén.

Los primeros en llegar fueron efectivos de la Comisaría Quinta, que rápidamente dieron aviso a Criminalística y a la Fiscalía de Homicidios.

Durante el procedimiento, los peritos también encontraron un colchón en el mismo sector donde apareció el cuerpo, de acuerdo con el diario Centenario Digital. Este elemento fue secuestrado y será incorporado a la investigación para intentar reconstruir lo sucedido. (TN)