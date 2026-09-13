Escándalo en un complejo comercial, el edificio que tambalea y otra empresa verde en Bahía

--Buen día, Juan, ¿cómo anda todo?

--Hola, José Luis. Todo bien. ¿y vos? Pensé que me ibas a salir con algún tema futbolero, pero veo que no. Tenías razón, parece que se viene la remontada.

--No, justo te iba a preguntar cuándo jugaban con nosotros por la Sudamericana en caso de que superemos al San Pablo. Sería una tremenda semifinal.

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--Ja, ja, chiste muy básico. Ojo, no vaya a ser que se queden con las manos vacías.

--Es una posibilidad, está dentro del cubilete, pero ¿qué te parece si pedimos los primeros cortados y arrancamos? Me parece que un buen tema es el de la inflación: el jueves a la tarde se conoció el índice de agosto.

—Dale. El Indec informó que los precios subieron 1,7% en agosto, frente al 2,1% de julio. Fue la inflación mensual más baja de los últimos 14 meses. Además, acumuló 21,3% en lo que va del año.

--Es una buena noticia, Juancho. Después de tantos años de aumentos descontrolados, recuperar estabilidad resulta indispensable para que la economía pueda funcionar con cierta previsibilidad.

--Seguro, pero la estabilidad por sí sola no alcanza. También se necesitan actividad económica, comercios con ventas, empresas que inviertan y generación de trabajo. Si el consumo sigue débil, el alivio termina siendo incompleto.

--Tal cual. Ese es el verdadero desafío: sostener la baja de la inflación y, al mismo tiempo, conseguir que la economía vuelva a moverse.

--Además, atenti con esto, la canasta básica subió casi un punto por sobre la inflación y una familia tipo ya necesita $1,6 millones por mes para no ser pobre.

--Eso explica muchas cosas. Bueno, repasando lo que dejó la semana, del tema Malvinas ya hablamos el otro domingo así que podríamos empezar por alguno de nuestros habituales temas locales y regionales. ¿Te parece?

--Dale. Lo que vos digas, pero primero pedite los primeros cortados.

--Hecho, pero vos tirá de entrada algo fuerte.

--Mmm... ok, arranco con una cuestión que viene dando vueltas hace tiempo pero nadie sabe bien, en profundidad, los alcances de lo que ya es un verdadero escándalo.

--¡Epaaa! Contá.

--Bueno, en enero pasado te tiré como primicia que se había vendido el shopping Paseo del Sol, en avenida Cabrera, y que a mediados de año asumieron los nuevos propietarios.

--Sí, claro, lo recuerdo más que bien, me dijiste que lo había comprado un grupo inversor y que se había formado un fideicomiso. ¿Pasó algo?

--Uff... sí, parece que explotó todo.

--¿Eh?

--Y sí. Te dije que a la cabeza estaba el dueño de un importante local de esparcimiento ubicado en ese complejo comercial, y que estaba como presidente del fideicomiso, pero ya no está, parece que lo corrieron.

--Seguí.

--Aparentemente, según las malas lenguas, buena parte de la plata que habría reunido para la operación ya no está. Al frente funcionaba una financiera de nombre Nexus, una “cueva” abierta hace un año y medio y que, según no pocos conocedores del mercado local, les juntó la cabeza a varios importantísimos empresarios de nuestro medio.

--Debe haber reunido mucha guita.

--Algunos hablan de seis palitos verdes, pero mis fuentes no vuelan tan alto y hablan de cuatro, incluso uno asegura que fueron tres. Bueno, aparentemente, este hombre que te mencioné siguió tomando plata y parece ser que se la gastó.

--¡Tremendo!

--Y sí, entre los defraudados por esta “cama elástica” estarían un gran empresario dedicado a la venta de neumáticos, otro del rubro automotor que creció comercialmente cerca del centro pero ahora está concretando una fuerte inversión a metros del shopping, etc, etc. Igual te digo que, como la bola de rumores cada vez se va haciendo más grande, aparecen cada vez más nombres y nada que ver.

--¿Por ejemplo?

--Por ejemplo, uno vinculado a los medios de comunicación, entre otros rubros.

--¿Y qué pasará con ese complejo comercial?

--Lo más probable es que termine quedando en manos de los empresarios más fuertes; algunos ya te los mencioné.

--Bueno, indudablemente es un tema que habrá que seguir muy de cerca. ¿Qué más?

--Otro tema que se las trae. Parece que atraviesa no pocos problemas la finalización de uno de los edificios de departamentos más importantes de la ciudad.

--¿Muy importante?

--Por ahora no te doy más precisiones porque complicaríamos aún más la situación. Las malas lenguas, que no son pocas, coinciden en que a varios inversores se les acabó la nafta y cuesta vender, pese a que redujeron el tamaño de los deptos: de pisos pasaron a semipisos, etc. Ojalá todo termine bien porque no estaría bueno que Bahía tenga semejante estructura abandonada.

--Ni hablar, crucemos los dedos. Seguí.

--Ok. No sé si te acordás, pero hace algunos domingos te comenté el caso de la primera empresa de la ciudad en inyectar energía eléctrica a la red de EDES.

--Sí, claro, me acuerdo. Es una firma whitense, con sede en avenida Dasso al 2200, dedicada a la fabricación de pallets. Instaló un montón de paneles solares para generar su propia energía.

--Tal cual. Bueno, te comento que hay otra que anda en algo parecido, aunque ésta se dedica a la fabricación y distribución de especias, condimentos, repostería, snacks e infusiones. Es conocidísima. Si te digo que el nombre me recuerda a un histórico arquero de River y de la selección seguro la sacás.

--Por supuesto, fácilísimo. Está ubicada en Don Bosco al tres mil y pico.

--Bien, José Luis. Bueno, parece ser que JF les está instalando más de 100 paneles solares destinados al autoconsumo. El proyecto permitirá cubrir más del 50% del consumo eléctrico anual de la empresa, reduciendo significativamente su dependencia de la red.

--Excelente. Tenés más data, ¿no?

--Mirá, lo interesante del proyecto es que se enmarca en un proceso más amplio de modernización, porque la empresa, además de incorporar energías renovables, está avanzando en la renovación y automatización de su equipamiento, con nuevas maquinarias que fueron importadas desde China.

--¿Y qué sabés de la empresa que coloca los paneles?

--Las iniciales ya te las pasé. La firma surgió en 2018, tiene sede en Colón al 200 y sucursales en Neuquén capital, Río Colorado y Choele Choel. Si querés te digo qué otros proyectos está realizando en Bahía y la zona.

--¿A ver?

--El parque solar de la Escuela de la Base Naval Puerto Belgrano, un carport solar para la estación de servicio del grupo Aerovía, la automatización de los radares marítimos del Consorcio de Gestión del Puerto, y proyectos para empresas como Grupo Induxa y Eco Ambiental, que está avanzando con una nueva planta de pirólisis, entre otros.

--Bueno, y para que veas que no te dejo solo, yo también tengo una novedad de esa última compañía que mencionaste.

--Me parece muy bien, pero te recuerdo que ya hemos hablando más que suficiente de la nueva planta de pirólisis para transformar residuos industriales de difícil reciclaje (por caso neumáticos) en insumos de alto valor.

--Sí, tranqui. Te quería comentar que fue seleccionada para participar del Supplier Productivity Summit 2026 de Dow, que se hará el 23 de septiembre, en San Pablo. El proyecto local quedó seleccionado entre 20 de Latinoamérica y ese día se sabrá si queda entre los cinco elegidos.

--Igual ya es un gran logro. Bueno, felicitaciones a esta empresa familiar bahiense que apuesta por la economía circular, generando proyectos innovadores en el plano ambiental. Excelente aporte, José Luis.

--Se agradece, pero ahora seguí vos con más novedades. ¿Algo sobre las grandes inversiones?

--Ya te vine contando que la megainversión de TGS está por arrancar y lo mismo sucede con la planta de aceite de Dreyfus en Galván. En cuanto a la de Pampa Energía, de 2.700 palitos verdes, tardará algunos meses más, pero hay otra que cada día que pasa está más cerca de ser anunciada.

--¿La ampliación de Profertil?

--Así parece: sigue en estudio. El proyecto hace mucho que ya está definido desde lo técnico, pero la nueva propietaria de Profertil ahora está actualizando costos y acaba de readecuar su estatuto social para acercarse al objetivo de otra planta de urea en Bahía, por unos 2 mil millones de dólares.

--¿Cambió el estatuto social?

--Sí, el nuevo artículo 3ª ahora dice que la sociedad tendrá por objeto la construcción en propiedad, operación y gerenciamiento de una planta productora de fertilizantes de nitrógeno a ser construida en la zona de Bahía Blanca. Esto es algo necesario para tener todo listo hacia fin de año o principios de 2027 y sumarse a las ventajas del RIGI, que cierra en julio próximo.

--Bueno, ojalá se dé. Sumará mucha actividad. ¿Pido otro par de cortados y seguimos con noticias algo más relajadas? ¿Te parece?

--Me parece excelente y esta te va a gustar porque en Bahía tenemos nuevos vinos para probar. Escuchá: Toto Presiado y sus hijas lanzaron sus propios vinos y me cuentan que la enóloga que los asesora es Estela Perinetti.

--Sí, claro, es una de las más reconocidas del país.

--Bueno, redondeando, Familia Presiado ya está presente en Bahía y CABA con distintas variedades y una edición especial que se denominará Gran Marta, en homenaje a la mamá de Toto.

--Habrá que probarlos. Che, Juan, ¿viste que en la zona, cerca de Fra-Pal se viene un nuevo proyecto productivo de vides y olivares?

--Ni idea.

--Bueno, te cuento. Leopoldo Sahores ya está preparando el terreno sobre la ruta 51 para plantar 8.600 olivos y 2.200 vides. La idea es comenzar a producir dentro de cuatro años. Tremendo lo que están creciendo esas actividades.

--Y también crecen en calidad. Por ejemplo, el establecimiento de Alfredo Dagna no para de sumar premios. A los que ya había ganado en España con su aceite de oliva sumó ahora cuatro en el concurso olivícola más importante de Latinoamérica que se hace en San Juan. Y un dato no menor: es la primera vez que un establecimiento argentino gana cuatro premios en un mismo concurso.

--Felicitaciones al presi aurinegro y familia por este nuevo logro, pero que esto no decaiga, seguí con más info.

--Dale. Ya que estamos con tema temas comerciales, te comento que a mi correo jflorin@lanueva.com, entre otros mensajes recibidos, hay uno que me menciona la apertura de dos sucursales de un negocio dedicado a la venta de mates, yerbas importadas y accesorios.

--Bueno, ya sé que no podés decirme el nombre pero al menos tirá alguna pista.

--Se trata de una familia de emprendedores amante de los perros de raza “salchicha”. Hace 25 años Alejandro está en el parador de Florida casi Alem, y ahora su hijo abre en Garibaldi 250 y para diciembre tienen prevista otra inauguración.

--¡Qué bueno! Felicitaciones y a seguir metiéndole para adelante. ¿Qué otro mensaje recibiste?

--Muchos, no puedo mencionarte a todos, pero dejame al menos decirte que casi un año atrás Marcelo abrió una ferretería en el barrio Bella Vista, en la esquina de Garay y D’Orbigny, y me contó que la cosa viene marchando. No es fácil, pero muchos le siguen metiendo mucha garra.

--Bueno, veo que estás solicitado, ja, ja.

--No, pero también me escribió Vanina, quien nos lee todos los domingos y es propietaria de la lencería que se instala en Washington al 400. Me pidió expresamente que aclarara algo.

--¿Qué te dijo?

--Que no deja el local de calle Falucho, que sigue firme en la peatonal, y que lo de calle Washington es una sucursal.

Foto Google Maps - Liberto Ercoli

--Bien, aclarado, y qué bueno saber que hay un negocio que se expande. Felicitaciones y muchos éxitos.

--Se los mando, y también felicitemos a la familia Spinsanti por los 50 años de la florería que está en calle Santa Fe al 100.

--Sí, claro, fundada por Jorge. Che, te cambio de tema: ¿del precio de la carne sabés algo? Te lo pregunto porque se viene una nueva edición de Bordeu.

--El precio está tranquilo. A nivel mayorista hay mucha competencia y hay que bajar los valores para no quedar afuera, mientras los costos fijos siguen subiendo, lo que reduce márgenes de ganancia.

--Ok, ¿vamos levantando campamento?

--Un par de cosas antes. La primera es que el Club de Golf Palihue inició las clases de Golf Adaptado, una nueva propuesta destinada a promover la inclusión, la integración y el acceso al deporte, a cargo de la profesora María Palumbo.

--¿Golf adaptado?

--Sí, se trata de una iniciativa que busca acercar el golf a niños, jóvenes y personas con discapacidad, brindándoles un espacio de aprendizaje, recreación y encuentro, en un entorno especialmente pensado para favorecer el desarrollo de sus capacidades.

--Bien, ¿y la otra?

--La otra cosa que quería comentarte es que el pasado martes 8 cumplió 119 años la Asociación Voluntaria de Bomberos de Ingeniero White, y que este domingo, de 14.30 a 17.30 lo festejará en el anfiteatro de San Martín y Guillermo Torres.

--Hablá bien, Juancho: en el anfiteatro Tulio Angelozzi.

--Perdón, tenés razón. Bueno, allí habrá exposición de materiales y autobombas, juegos, circuitos de habilidades, etc.

--Pará, no me tiraste nada del ámbito cultural.

--Es verdad. Bueno, como todos los años, la Fundación de la Bolsa de Comercio de Bahía abrió la inscripción para participar del 41° Salón Anual de Arte.

--Seguramente los premios para pinturas y esculturas deben ser más que interesantes.

--5 millones de pesos para el primer puesto, dos y medio para el segundo y un palito para los terceros en ambas categorías. Hasta el 16 de octubre, los artistas tienen tiempo de cargar sus obras en la página www.bcbb.com/salon. La jura se prevé para el 6 de noviembre y la inauguración de la muestra el 27 de noviembre, a las 19:30, en Colón 2.

--Excelente, ahora sí, zarpemos porque ya se hizo retarde y el almuerzo no espera. Yo voy con pastas y vos seguramente con algo a la parrilla.

--Por supuesto. Dale, José Luis, nos vemos el próximo domingo.

--Chau, Juan, hasta la semana que viene.