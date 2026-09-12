"Vermiglio", una joya del cine italiano, para Amantes del Cine

Esta semana el Círculos de Amantes Del Cine estrenará 'Vermiglio' de la realizadora italiana Maura Delpero.

Delpero (Italia,1975), es guionista y realizó un cortometraje. Esta es su opera prima en largometraje.

En su argumento, a finales de la Segunda Guerra Mundial en 'Vermiglio', un remoto lugar en los Alpes italianos. La llegada de un soldado desertor al pueblo va a marcar un antes y un después en la vida de sus habitantes, especialmente en la familia del maestro, que verá cómo cada uno de sus miembros se dirige hacia un destino inesperado.



-Premio al Mejor Film, al Mejor Director y al Mejor Guion en los David Di Donatello 2025.-Gran Premio del Jurado en el Festival De Venezia 2024.-Premio a la Mejor Joven Actriz (Martina Scrinzi) y al mejor Film Italiano en el Festival De Venezia 2024.-Premio al Mejor Guion en el Festival de Atenas 2024.-Premio Especial Del Jurado a las actuaciones en el Festival de Lisboa2024.'Vermiglio', será estrenada este domingo 13 y martes 15 de septiembre, en el Cine Visual, a las 19:30.