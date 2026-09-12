"Vermiglio", una joya del cine italiano, para Amantes del Cine
La obra de la realizadora italiana Maura Delpero se estrenará mañana domingo y se volverá a proyectar el martes venidero, a las 19.30 en el cine Visual.
Esta semana el Círculos de Amantes Del Cine estrenará 'Vermiglio' de la realizadora italiana Maura Delpero.
Delpero (Italia,1975), es guionista y realizó un cortometraje. Esta es su opera prima en largometraje.
En su argumento, a finales de la Segunda Guerra Mundial en 'Vermiglio', un remoto lugar en los Alpes italianos. La llegada de un soldado desertor al pueblo va a marcar un antes y un después en la vida de sus habitantes, especialmente en la familia del maestro, que verá cómo cada uno de sus miembros se dirige hacia un destino inesperado.
-Premio al Mejor Film, al Mejor Director y al Mejor Guion en los David Di Donatello 2025.
-Gran Premio del Jurado en el Festival De Venezia 2024.
-Premio a la Mejor Joven Actriz (Martina Scrinzi) y al mejor Film Italiano en el Festival De Venezia 2024.
-Premio al Mejor Guion en el Festival de Atenas 2024.
-Premio Especial Del Jurado a las actuaciones en el Festival de Lisboa
2024.
'Vermiglio', será estrenada este domingo 13 y martes 15 de septiembre, en el Cine Visual, a las 19:30.