Cuatro propuestas para disfrutar este fin de semana

Rata Blanca: una noche de rock con entradas agotadas

Este Viernes 11 desde las 21 horas, Rata Blanca llega al Teatro Don Bosco con su gira por los 35 años de Magos, Espadas y Rosas, uno de los discos más emblemáticos de la banda y del rock en español. El show repasará clásicos que atravesaron generaciones, como “La leyenda del hada y el mago” y “Mujer amante”. La presentación en Bahía ya tiene entradas agotadas.

Diego Capusotto presenta “Tirria”

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El Sábado 12 a las 21 horas, será el turno del humor en el Gran Plaza Teatro con Tirria, la comedia protagonizada por Diego Capusotto, Graciela Stefani y Rafael Spregelburd, bajo la dirección de Carlos Branca. La obra combina grotesco, sátira y absurdo a partir de la historia de una familia venida a menos que intenta mantener las apariencias a cualquier precio.

Paz Martínez celebra 50 años de amor

También el Sábado a las 21 horas, el Teatro Don Bosco recibirá a Paz Martínez con 50 Años de Amor, un espectáculo que recorre cinco décadas de trayectoria del reconocido cantautor. El repertorio propone un recorrido por algunas de sus canciones más populares, además de grandes temas que compuso para otros artistas de la música romántica.

“Empieza con D, siete letras”, la propuesta teatral del domingo

El fin de semana se cerrará el Domingo 13 desde las 21, en el Teatro Don Bosco, con Empieza con D, siete letras, la obra dirigida por Juan José Campanella. Protagonizada por Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale, la comedia romántica gira alrededor del encuentro entre dos personas de distintas generaciones y de las segundas oportunidades que pueden aparecer cuando menos se esperan. La obra llega a Bahía después de superar las 300 funciones y los 100.000 espectadores.

Las entradas para las propuestas que todavía cuentan con localidades disponibles pueden adquirirse a través de OpenShow.com.ar