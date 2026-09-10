Maluma anunció su próxima colaboración con Shakira: “Nos fuimos mundial”

La estrella pop Shakira y el reconocido intérprete Maluma compartieron una imagen juntos como anuncio de su próxima colaboración en redes sociales, cuando las carreras de ambos cantantes están en pleno auge.

Los colombianos se lucieron en una imagen fogosa y latina, que fue posteada en el perfil de Juan Luis, donde además escribió “Agua”, junto a la fecha 17 de septiembre de 2026 y la frase “Nos fuimos mundial”.

En cuestión de algunas horas, la publicación alcanzó un total de casi 750 mil reacciones, ante la ansiedad de los fanáticos que esperan por la publicación del futuro trabajo en conjunto de ambos artistas de Fenix Entertainment.

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Los estrenos del medellinense se superan entre sí: el pasado 4 de septiembre se sumó al último trabajo de Beyoncé en el marco del álbum “Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied) feat. Maluma”, una de las piezas centrales del aniversario número 20 de B’Day y que, en esta oportunidad, cuenta con un sample de Celia Cruz.

En 2019 fue elegido como compañero de ruta de Madonna en Madame X: juntos grabaron “Medellín” —el sencillo que abrió el álbum de la Reina del Pop y que llevó el nombre de su ciudad natal a la conversación global— y “Soltera”.

Con The Weeknd, el remix de “Hawái”, en el que el canadiense cantó en español por primera vez en un sencillo de esa magnitud. Con Jennifer Lopez compartió no solo estudio sino pantalla: “Pa’ Ti”, “Lonely” y su debut en Hollywood en la película Marry Me. Con Shakira construyó “Chantaje” y “Clandestino”, fenómenos latinos. La lista incluye también a Ricky Martin (“Vente Pa’ Ca”), Marc Anthony, entre muchos otros. (NA)