El periodismo y el desafío del algoritmo

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Más de 150 periodistas, referentes y líderes de opinión de medios de comunicación participaron en Rosario de la 13° edición del ciclo “Innovación, Tecnología y Periodismo”, organizado por Personal en el marco de su programa institucional Redacciones5G.

El encuentro, que tuvo lugar por segunda vez en Rosario, contó con la participación de periodistas y representantes de medios de distintos puntos del país, entre ellos La Nueva. La exposición central estuvo a cargo de Fernando Belzunce, director General Editorial del grupo español Vocento, quien lidera una red de más de 1.200 periodistas y es especialista en liderazgo, transformación digital e inteligencia artificial aplicada a los medios.

El gran reto del periodismo ya no es solo contar lo que ocurre, sino conseguir que importe”, sostuvo.

Bajo el título “El periodismo frente al algoritmo”, Belzunce analizó los cambios que atraviesa la actividad periodística a partir del avance de la tecnología, los algoritmos y la inteligencia artificial. Su presentación también puso el foco en un escenario marcado por la polarización, la desinformación y las nuevas formas de consumo de noticias.

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Durante su exposición, el periodista español planteó que uno de los principales desafíos para los medios consiste en recuperar y fortalecer su valor diferencial. En ese sentido, destacó la importancia de la investigación, el criterio editorial y la construcción de confianza con las audiencias.

Para Belzunce, el futuro de los medios no estará determinado por quién sea capaz de producir una mayor cantidad de contenidos, sino por quién consiga generar mayor credibilidad. “El gran reto del periodismo ya no es solo contar lo que ocurre, sino conseguir que importe”, sostuvo.

Como cierre de su presentación, dejó una reflexión sobre el papel de la verdad en las sociedades contemporáneas: “Una sociedad puede sobrevivir a la incertidumbre, a la crisis o al conflicto, pero difícilmente puede soportar que desaparezca la verdad como referencia compartida”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, quien destacó el objetivo de Redacciones5G de acompañar la evolución de la labor periodística mediante herramientas tecnológicas y capacitación profesional.

“Tenemos la misión, a través de nuestro programa institucional Redacciones5G, de acompañar la evolución de la labor periodística acercando herramientas tecnológicas a los profesionales de la comunicación y promoviendo la capacitación constante, contribuyendo a un ecosistema periodístico más sólido, innovador y sustentable”, señaló.

López Matheu también resaltó el valor de los encuentros “Innovación, Tecnología y Periodismo” como espacios para convocar a referentes locales e internacionales, intercambiar miradas sobre las transformaciones de la industria y reflexionar sobre el futuro de la profesión.

La actividad fue moderada por Pablo Montenegro, periodista de Televisión Litoral. Posteriormente, se desarrolló un panel de reflexión local del que participaron Federico Cioni, jefe de Producto Digital y Audiencias de El Litoral, y Lalo Falcioni, editor general de Rosario3.

El encuentro forma parte de Redacciones5G, programa de Personal orientado a acompañar la transformación de las redacciones y promover la capacitación de profesionales de la comunicación frente a los nuevos desafíos tecnológicos.

La iniciativa fue reconocida internacionalmente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el premio “Gran Amigo de la Prensa”, en reconocimiento a su aporte a la libertad de prensa y a la capacitación profesional.