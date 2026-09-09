K4OS, el fenómeno de la nueva generación, llega al Dow Center

Si en casa hay adolescentes, es muy probable que el nombre K4OS ya haya aparecido en alguna conversación, en una playlist o en las redes. Para muchos adultos puede ser todavía una banda por descubrir, pero para una nueva generación se trata de uno de los grandes fenómenos de la música pop argentina actual.

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS dio el salto del universo digital a los escenarios y rápidamente consiguió una respuesta multitudinaria. Su reciente paso por el Gran Rex de Buenos Aires dejó 15 funciones completamente agotadas y más de 50 mil espectadores, en un fenómeno que trascendió la música.

La experiencia también tiene mucho de encuentro. Antes de cada función, miles de fans se acercaron con looks intervenidos, glitter, carteles y coreografías, mientras que sobre el escenario la propuesta combina música, narrativa, bailarines, efectos especiales, cambios de escenografía y una marcada identidad visual.

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Ahora ese fenómeno llegará a Bahía Blanca. K4OS se presentará el Sábado 28 de Noviembre en el Dow Center, en el marco de su “4EVER TOUR”, que también recorrerá distintas ciudades del país.

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