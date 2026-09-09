La Sinfónica Provincial interpreta grandes obras del siglo XX

El jueves 10 de septiembre a las 20 en el Gran Plaza Teatro, la Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico con obras inolvidables del repertorio moderno europeo. Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El programa estará bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte y se interpretarán tres grandes obras del siglo XX: el “Preludio a la siesta de un fauno” de Claude Debussy, la suite “El Amor Brujo” de Manuel de Falla y el “Concierto para Orquesta, Sz. 116” de Béla Bartók. El “Preludio a la siesta de un fauno" de Claude Debussy crea una atmósfera delicada y evocadora. La suite “El Amor Brujo” de Manuel de Falla combina tradición española con gran fuerza expresiva. El “Concierto para Orquesta” de Béla Bartók destaca por su variedad de colores y energía musical.

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Las entradas podrán adquirirse en boletería del teatro Gran Plaza(de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.