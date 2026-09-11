La esposa de Bruce Willis habló sobre los cambios en la salud del actor: “Es difícil y doloroso”

El reconocido actor de Hollywood Bruce Willis, quien dejó la actuación por problemas de salud y un posterior diagnóstico de demencia frontotemporal, continúa "muy presente" pese a los cambios en su salud, según confirmó su esposa, la activista Emma Heming Willis.

En marzo de 2022, la familia del protagonista de Duro de matar anunció que Willis se alejaba de su profesión, luego de confirmar que padecía de afasia, un trastorno neurológico que afecta a la forma del lenguaje. En febrero del año siguiente, el diagnóstico se actualizó a demencia frontotemporal, una enfermedad cerebral degenerativa.

En una entrevista para el medio MS NOW, la esposa del actor abrió su corazón sobre cómo vive actualmente su relación desde que su pareja comenzó a presentar signos de avance en su enfermedad. “Todavía tenemos muchísimos momentos hermosos de alegría y conexión, y creo que es muy importante compartirlos porque existe una narrativa muy negativa en torno a la demencia”, sostuvo.

Heming, quien lucha por concientizar sobre la enfermedad desde el diagnóstico de su esposo, pidió "cambiar la perspectiva negativa" que hay sobre la demencia para evitar que personas le tengan rechazo a la enfermedad: “Debemos tener cuidado y cambiar esa perspectiva. Cuando pensamos en eso o no queremos hablar de la demencia y la relegamos a un segundo plano, la persona que vive con la enfermedad y su cuidador no son vistos ni apoyados”.

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En otras declaraciones, la esposa del actor reconoció que ella y su familia viven en constante "duelo" mientras que lo acompañan en la enfermedad: “Es extremadamente difícil y doloroso. Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean quienes siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”.

El poco conocimiento que hay sobre el diagnóstico la ha llevado a vivir múltiples charlas con preguntas incómodas, como la de si Bruce aún recuerda los momentos que ellos pasaron juntos: “Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro”.

“Ojalá se informaran sobre los diferentes tipos de demencia y aprendieran a describirlos con precisión, educando al público en lugar de alimentar el miedo y el estigma”, opinó sobre la forma en la que los medios o la televisión informan sobre personas con demencia.

Bruce Willis es padre de cinco hijas; dos con Emma, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12. Y tres con su exesposa Demi Moore: Rumer, de 38 años; Scout, de 35; y Tallulah, de 32.

Para Emma, las cinco mujeres lograron establecer un gran vínculo con su padre desde que se conoció el diagnóstico. “Cada una de ellas ha forjado un vínculo único con él. Es increíble porque las cinco son completamente diferentes, pero comparten la misma base: Bruce siempre fue una presencia increíblemente sólida e inquebrantable en sus vidas”, reconoció. (NA)