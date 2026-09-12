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Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

Satelmet pronostica una temperatura máxima de 10 grados centígrados.

El frío continúa este domingo (Foto Archivo La Nueva)

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 13 de septiembre una temperatura mínima de 1 grado centígrado y una máxima de 10.

En la mañana el tiempo se prevé frío con soleados y heladas en la periferia de la ciudad. El viento tendrá intensidad leve en aumento a moderado del sector Norte. La visibilidad buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento se anticipa con intensidad leve con ráfagas moderadas del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fría con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 4 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío con soleados a fresco. Ascenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Norte y Noroeste. Temperatura 2/13.-

ZONA VENTANIA: Heladas a frío con soleados. Descenso de la temperatura. Viento leve con periodos de moderado del sector Norte. Temperatura 6 bajo cero/10.-

GUAMINI: Heladas a frio con soleados. Descenso de la temperatura. Viento leve del Noreste y Norte. Temperatura 2 bajo cero/11.-

VIEDMA Y PATAGONES: Heladas a fresco y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento moderado en aumento a regular del Noroeste. Temperatura 3 bajo cero/16.-

NEUQUEN: Heladas a fresco y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del sector Norte. Temperatura 3 bajo cero/17.

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