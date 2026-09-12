Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

El frío continúa este domingo (Foto Archivo La Nueva)

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 13 de septiembre una temperatura mínima de 1 grado centígrado y una máxima de 10.

En la mañana el tiempo se prevé frío con soleados y heladas en la periferia de la ciudad. El viento tendrá intensidad leve en aumento a moderado del sector Norte. La visibilidad buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento se anticipa con intensidad leve con ráfagas moderadas del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche será fría con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 4 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío con soleados a fresco. Ascenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Norte y Noroeste. Temperatura 2/13.-

ZONA VENTANIA: Heladas a frío con soleados. Descenso de la temperatura. Viento leve con periodos de moderado del sector Norte. Temperatura 6 bajo cero/10.-

GUAMINI: Heladas a frio con soleados. Descenso de la temperatura. Viento leve del Noreste y Norte. Temperatura 2 bajo cero/11.-

VIEDMA Y PATAGONES: Heladas a fresco y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento moderado en aumento a regular del Noroeste. Temperatura 3 bajo cero/16.-

NEUQUEN: Heladas a fresco y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del sector Norte. Temperatura 3 bajo cero/17.