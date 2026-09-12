"Mucho más que arte", el primer videoclip de Guiar Arte Inclusivo

Después de más de una década de trabajo vinculado con la música, el teatro y el baile, Guiar Arte Inclusivo sumó una nueva experiencia a su recorrido. Se trata de "Mucho más que arte", su primer videoclip, una producción que busca llevar parte de ese trabajo al formato audiovisual.

La iniciativa fue posible a partir del acompañamiento del Programa de Solidaridad Cultural del Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca y contó con la participación de la Cooperativa Obrera como aportante privado.

El lanzamiento se llevó a cabo este sábado a las 13.30 en el Cinemacenter del Bahía Blanca Plaza Shopping, con entrada libre y gratuita. La actividad tuvo además un fin solidario, ya que se solicitó la colaboración con elementos de higiene personal para mujeres, que serán destinados al Pequeño Cotolengo.

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Guiar Arte Inclusivo funciona desde 2010 y actualmente ofrece talleres de música, teatro y baile destinados a adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad.

La propuesta apunta a generar espacios de expresión y encuentro a través de distintas disciplinas artísticas, promoviendo valores como la amistad, el respeto, la esperanza y el amor.

A lo largo de los años, el espacio también organizó eventos culturales con fines solidarios. En esas actividades, el arte funciona como punto de encuentro y como una herramienta para acercar donaciones y acompañamiento a instituciones educativas, de salud y de beneficencia.

En ese recorrido se inscribe la realización de "Mucho más que arte". El proyecto permitió concretar la grabación de una canción y su posterior producción audiovisual, sumando una nueva forma de mostrar el trabajo que se desarrolla allí.

A continuación, la producción audiovisual: