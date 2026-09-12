Comenzó la Fiesta de las Colectividades en el Puerto de Ingeniero White

Con la participación de representantes del Instituto Cultural y de la Dirección de Turismo del Municipio de Bahía Blanca, las colectividades extranjeras, y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), se pone en marcha oficialmente una nueva edición de la tradicional Fiesta de las Colectividades, que tiene lugar este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Puerto.

Organizada de manera conjunta entre el Centro de Colectividades Extranjeras, el Municipio de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un recorrido por diversas culturas del mundo a través de la gastronomía, la música, las danzas y las tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad.

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Durante ambas jornadas, el público puede recorrer los stands de las distintas colectividades, degustar platos típicos y participar de numerosas actividades culturales. Además, hay espectáculos artísticos en vivo sobre el escenario principal, con la participación de agrupaciones de danza y música representativas de las comunidades que integran el Centro de Colectividades.

En la presentación oficial, las autoridades destacaron el valor de esta celebración como un espacio de encuentro, integración y reconocimiento a la riqueza cultural que aportan las distintas comunidades que hicieron y continúan haciendo grande a Bahía Blanca.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca resaltó la importancia de seguir generando propuestas abiertas a toda la comunidad en el ámbito portuario, fortaleciendo el vínculo entre el Puerto y la ciudad a través de actividades que celebran la diversidad, la historia y las tradiciones.

La Fiesta de las Colectividades se ha consolidado como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad, reuniendo cada año a miles de personas en un entorno único frente al mar.

Horarios

La Fiesta de las Colectividades se desarrolla hoy, sábado 12 y mañana domingo 13 de septiembre, desde las 12 horas, en el Puerto de Bahía Blanca.