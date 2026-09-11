Entró a tres casas en pocos minutos, robó y terminó detenido

Un hombre de 37 años fue aprehendido esta tarde tras una persecución policial que incluyó el robo en tres viviendas en un breve lapso.

El arrestado fue identificado como Carlos Alberto Acosta, quien cuenta con un frondoso prontuario delictivo por hechos cometidos bajo la modalidad de "escruche".

El procedimiento se registró alrededor de las 17. Allí, según fuentes policiales, el raid se inició cuando Acosta ingresó ilegítimamente a una vivienda ubicada en calle Monteagudo al 2900, de donde sustrajo diversos elementos de valor.

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Posteriormente, el sospechoso irrumpió en un segundo domicilio en calle La Niña al 1100. Allí, al advertir la presencia de la policía en las inmediaciones, emprendió la fuga e ingresó a una tercera propiedad de la misma zona. Los uniformados lograron darle alcance en ese último inmueble y concretaron su aprehensión.