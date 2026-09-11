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El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 12 de septiembre en Bahía Blanca.

Foto: archivo-La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 12 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con lloviznas remanentes, mejorando. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del sector Sur, rotando al Este y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 3 grados centígrados.

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