Santiago Quiroga y la exitosa fórmula del puntero Estrella: "Tenemos todos el mismo ADN", argumentó

Estrella le ganó a Olimpo y con las derrotas de Napostá y Bahiense del Norte quedó como único puntero de la LBB Oro.

"Fue un partido bastante friccionado y luchado, lo sentimos todos bastante en el físico, pero cuando se gana todos los dolores se sienten menos", reconoció el goleador Santiago Quiroga, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Transcurrieron cuatro fechas del segundo tramo y el equipo del barrio San Martín, que fue el Nº1 de la fase regular en la primera parte, hoy está repitiendo.

"Somos muchos jugadores del club, que nos conocemos hace muchos años y eso es importante en un torneo de Primera tan parejo, que solo los nombres no te definen, sino que tenés que tener una idea clara. Al tener todos el mismo ADN y compartir tanto tiempo, podemos transmitirlo en la cancha", argumentó.

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Estrella viene manteniendo la base de jugadores desde hace tiempo.

"Desde nuestra generación los mayores venimos bajando una línea de integrar a los chicos, dándoles la confianza que necesitan para subir y darnos una mano, porque la verdad que necesitamos de todos para ganar", explicó Santi.

"Y ellos -agregó- se contagian y demuestran que están listos para jugar. Y, también, es un poco el día a día del club: todos nos conocemos, las familias, y eso, sumado a ser hincha, te da un plus. Además, hay material y buenos jugadores para pelear donde estamos hoy".

Esta camada que está haciendo historia, se encuentra en proceso de recambio.

"A Nahuel (Cámara, pasó a Barrio Hospital) y Mati (Specogna, se retiró) se los extraña, además de ser amigos nuestros. Pero creo que la llegada de Carlos (Balmaceda) y Bauti (Olivera) nos dio un plus, sobre todo porque nunca habíamos tenido un interno que dominara abajo, ya que Nahuel es más cuatro y tenía que asumir el rol de cinco porque no teníamos otro. Y Bauti vino a reemplazar esa posición con un poco más de tiro de afuera, un jugador distinto. También está Fede Macías, que no lo habíamos tenido el año pasado y es un gran jugador", definió.

Si bien internamente son conscientes de la posición que ocupan, ningún extremo los moviliza.

"Se disfruta mucho el día a día y el hecho de ganar genera buena energía. También, lo bueno es que sabemos lo que es perder, porque lo sufrimos varios años, aunque perder uno o dos partidos tampoco nos va a desmotivar ni cambiar la cabeza en caso de estar abajo. Pero hoy disfrutamos donde estamos y vamos seguir dando todo para poder terminar el año lo mejor posible", aclaró Quiroga.

Estrella promedió 83,33 puntos en las primeras seis fechas del torneo, en los restantes ocho bajó a 70,87 (sin superar en ninguno de esos los 77 puntos), y en este segundo tramo, después de anotar apenas 62 en la primera presentación, sumó 89, 93 y 83.

"El torneo pasado tuvimos muy buena defensa en equipo, dejando con bajo goleo al rival. Y nos vino bien para saber que el día que no estamos finos en ataque, también podemos ganar y contagiarnos de ahí para adelante. Tenemos gol en todas las manos, sabemos que siempre alguno va a estar bien, pero tampoco hay que confiarse con eso", analizó Quiroga.

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