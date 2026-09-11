Fiorentina cortó la mala racha con goles argentinos: hat-trick de Mastantuono y otro de Pellegrino

Con goles argentinos, Fiorentina consiguió la primera victoria de la temporada venciendo esta tarde a Venezia, en el encuentro que abrió a la cuarta fecha de la Serie A.

El equipo de Florencia venció a Venezia por 4 a 2, con tres tantos de Franco Mastantuono y otro de Mateo Pellegrino.

Los festejos del ex-River, sus primeros en el club y el primer hat-trick de su carrera, llegaron a los 29, 30 y 84 minutos.

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Mientras que Mateo anotó a los 84, el 3 a 1 parcial.

El dueño de casa había comenzado en ventaja por el gol de Akor Adams, a los 22 minutos, y luego descontó por intermedio de Antoine Hainaut, a los 86.

Con este resultado, Florentina logró cortar la racha de tres caídas en fila y sumar sus primeros puntos en el certamen que lideran Roma, Inter y Lazio con 9 unidades.

Previamente, había caído ante Roma (4 a 0), Frossinone (3 a 0) y Torino (2 a 1).

Mientras que Venezia continúa último y sin unidades, tras perder en todas las presentaciones en el inicio del certamen.