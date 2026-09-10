Uruguay crea incentivos para aerolíneas que aumenten el turismo internacional

El Gobierno uruguayo y Aeropuertos Uruguay, el consorcio que administra los aeropuertos del país, anunciaron un nuevo régimen de incentivos económicos para las aerolíneas que incrementen el número de turistas extranjeros transportados a Uruguay, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea y estimular el crecimiento del turismo.

El mecanismo contará con un fondo conjunto del Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay de hasta 2,5 millones de dólares anuales, destinado a las aerolíneas que operen servicios internacionales regulares hacia Uruguay y contribuyan a aumentar la llegada de visitantes extranjeros.

Según explicó el ministro de Turismo, Pablo Menoni, las compañías recibirán alrededor de 20 dólares por cada pasajero extranjero adicional transportado respecto del mismo período del año anterior, averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

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El incentivo será financiado en partes iguales por el Gobierno y el concesionario aeroportuario.

“Estamos convencidos de que este mecanismo va a mejorar la conectividad aérea y generar un incentivo concreto para que las aerolíneas incrementen la venta de pasajes a extranjeros con destino a Uruguay”, afirmó Menoni.

El régimen también contempla beneficios para las aerolíneas que incorporen nuevas rutas internacionales hacia Uruguay, siempre que no hayan operado regularmente esas conexiones durante los 12 meses previos, establezcan una frecuencia publicada y mantengan las operaciones durante al menos seis meses consecutivos al año.

Menoni destacó el peso del turismo en la economía uruguaya y señaló que el sector representa desde hace tres años más de 2.000 millones de dólares anuales en exportaciones y llegó a superar el 13% del total de las exportaciones del país.

“El turismo va a ser el sector que le brinde esos puntos de crecimiento del Producto Bruto Interno que el país necesita”, señaló el ministro, quien también lo definió como “una alternativa al desarrollo económico del Uruguay”.

El régimen tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga automática hasta un máximo de cuatro años, mientras que el Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay intercambiarán información para calcular y verificar los incentivos.

Aeropuertos Uruguay, operado por Corporación América Airports, administra los aeropuertos internacionales de Carrasco, que sirve a Montevideo, y de Punta del Este, el principal balneario del país, además de otros seis del interior.

En 2025 el país recibió 3,6 millones de visitantes, que generaron ingresos por 2.040 millones de dólares y con un gasto promedio de 566 dólares por turista, según cifras oficiales, que dio a conocer Xinhua. (NA)