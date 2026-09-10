Continúan los testigos de las defensas en el caso Maradona: este jueves declaran tres psiquiatras

El juicio por la muerte de Maradona se realiza en los Tribunales de San Isidro

Tres psiquiatras declararán este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde continúa la etapa correspondiente a los testigos de las defensas.

Según informaron fuentes del caso, Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, defensores de Agustina Cosachov, citaron a Aníbal Areco —médico legista, psiquiatra y actual miembro del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema— y a Damián Chebar —psiquiatra—.

En tanto, los abogados Diego Olmedo y Hernán Guaita, representantes legales del psicólogo Carlos Díaz, convocaron a la perito Blanca Hugelman.

"A la mañana declaran Areco y Chebar, mientras que a las 16 presta testimonio Hugelman. La idea es que se refieran al análisis de la Junta Médica Interdisciplinaria, que concluyó, por ejemplo, que Maradona era plenamente capaz y que no presentaba un riesgo inminente ni para sí ni para terceros", consignaron los voceros de la investigación.

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Además de Cosachov y Díaz, se encuentran imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista el neurocirujano y exmédico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados populares, pero ese proceso está demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho. (NA)